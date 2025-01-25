Manchester City kara bulutları dağıttı: Chelsea'yi 3-1 yendiler

Etihad Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma, Manchester City’nin Chelsea’yi 3-1 mağlup etmesiyle sonuçlandı. Bu galibiyetle Manchester City, Premier League’deki dördüncülüğünü pekiştirdi. Chelsea ise City ile oynadığı son 11 maçta galip gelemeyerek kötü gidişatını sürdürdü.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Chelsea, 3. dakikada Nicolas Jackson’ın asistinde Noni Madueke’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak City’nin tecrübeli oyuncuları, özellikle Erling Haaland, bu zorlu maçı lehlerine çevirmek için gereken adımları hızla atmaya başladı. Chelsea’nin kalecisi Robert Sanchez’in büyük bir hatası, maçın seyrini değiştiren anlardan biri oldu. Sanchez, Ederson’ın uzun pasını uzaklaştırmaya çalışırken, Haaland ile girdiği ikili mücadelede mağlup oldu ve Haaland, topu sol ayağına alarak Sanchez’in üstünden topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Haaland’ın bu sezonki 18. lig golüydü ve son altı maçta attığı altıncı gol olarak kaydedildi.

İlk yarının sonlarına doğru, City savunması, Chelsea’nin erken avantajını dengelerken, Josko Gvardiol, Sanchez’in Matheus Nunes’i kurtardığı pozisyondan gelen topu hızlıca değerlendirip skoru 1-1 yaptı. Chelsea’nin maça etkisi, bu noktadan sonra iyice azalmaya başladı. Özellikle Cole Palmer’ın, eski kulübü Manchester City’ye karşı etkisiz kalması, Chelsea’nin hücumda yaşadığı sorunları bir kez daha gözler önüne serdi.

İkinci yarının başında, Foden, Haaland’ın asistinde topu ağlarla buluşturdu ve City’yi 2-1 öne geçirdi. 87. dakikada ise Foden, Haaland’ın asistini değerlendirdi ve skoru 3-1’e taşıyarak galibiyetin kesinleşmesini sağladı.

City’nin bu zaferi, takımın son altı maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmesine yardımcı olurken, Ederson’un sezonun ilk kaleci asistini yaparak 16 yıl aradan sonra bu başarıyı elde etmesi de dikkat çekti. Ayrıca, City’nin 33,6 milyon sterlinlik yeni transferi Abdukodir Khusanov’un maçı hatalı bir golle başlatmasına rağmen, takımının zaferiyle telafi etmesi de önemliydi. Khusanov, 3. dakikada Jackson’a yanlış bir top vererek Chelsea’nin ilk golünü hazırlamıştı.

Chelsea, karşılaşmanın başında umut veren bir görüntü sergilese de, zamanla bu performansı sürdüremedi ve Manchester City karşısında zor anlar yaşadı. City’nin güçlü hücum hattı ve Haaland’ın soğukkanlılığı, Chelsea’nin bu maça tutunmasını engelledi. Chelsea, özellikle Jackson’ın pası ve Palmer’ın etkisiz performansı ile gol arayışında yetersiz kaldı. Sonuç olarak, Chelsea, Manchester City’ye karşı bir kez daha galip gelemedi ve son 11 maçta bu durumu tekrarlamış oldu.