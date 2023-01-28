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Manchester City Arsenal'i eledi

Federasyon Kupası'nda Manchester City, Arsenal'ı eleyerek 5. tura kaldı

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 06:26
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Manchester City turladı, Arsenal havlu attı

Manchester City Arsenal'i eledi
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İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresi, golsüz sona erdi.

Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Nathan Ake, Manchester City'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Manchester City, adını 5. tura yazdıran takım oldu.

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