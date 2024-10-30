Manchester City'de Nils Nielsen'den boşalan kadın futbol direktörlüğüne Therese Sjögran getirildi

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Manchester City'de Nils Nielsen'den boşalan kadın futbol direktörlüğüne Therese Sjögran getirildi

Manchester City, kadın futbol direktörü olarak Therese Sjögran'la anlaştığını duyurdu. 47 yaşındaki Sjögran, Nils Nielsen'in yaz ayındaki ayrılığının ardından göreve başladı.

Manchester City, Therese Sjögran’ın futbol direktörü olarak kulübe katıldığını açıkladı. 47 yaşındaki Sjögran, yaz aylarında Nils Nielsen’in ayrılmasının ardından bu görevi üstlendi.

Sjögran, kadınlar ve gençler için oyuncu alım sürecini denetleyecek. Eski İsveç milli oyuncusu, ayrıca oyuncuların ve antrenörlerin gelişiminden de sorumlu olacak. 2015 yılında futbol kariyerine son veren Sjögran, Rosengård’da kadın futbol direktörü olarak göreve başlamıştı. İsveç milli takımıyla 214 maça çıkan orta saha oyuncusu, iki büyük finalde yer almıştı.

Atama hakkında konuşan yönetici Charlotte O’Neill, “O, oyunun tartışmasız bir simgesi ve son yirmi yılda hem oyuncu hem de yönetici olarak sahada ve saha dışında gerçek bir etki yarattı. Kulübün en üst düzey başarılar için rekabet etmesine yardımcı olmak için sahada çalışan harika bir ekibimiz var ve Therese, bu ekibe mükemmel bir katkı sağlıyor.” dedi.

Manchester City, Kadınlar Süper Ligi’nde şu anda zirvede yer alıyor. İlk beş maçında sadece iki puan kaybeden Sky Blues, iç saha liginde henüz yenilgi yaşamayan üç takımdan biri. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan üç puan alarak Gareth Taylor’ın ekibi, sezona neredeyse mükemmel bir başlangıç yaptı.

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