Manchester City’de Xabi Alonso sesleri

Manchester City, teknik direktör Pep Guardiola’nın geleceği konusunda kritik bir döneme girmiş durumda. İspanyol teknik adamın takımdaki geleceği belirsizleşirken, yerine en güçlü aday olarak Bayer Leverkusen’in çalıştırıcısı Xabi Alonso gösteriliyor. İspanyol basınından El Nacional’in haberine göre, Manchester City yönetimi, Guardiola ile yolları ayırması halinde Alonso’yu takımın başına getirmek için harekete geçebilir.

Guardiola, kısa bir süre önce Manchester City ile olan sözleşmesini bir yıl daha uzatarak 2026 yazına kadar takımın başında kalmayı garanti altına almıştı. Ancak bu uzatma, City’nin sahadaki performansına olumlu yansımadı. Premier League’de alınan kötü sonuçlar sonrası, takım lider Liverpool’un 17 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını büyük ölçüde kaybetti. Bunun yanı sıra, Şampiyonlar Ligi’nde de büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Geçtiğimiz çarşamba günü Real Madrid’e elenen City, iki maç sonunda 6-3’lük skorla turnuvaya veda etti.

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Alınan başarısız sonuçlar, Guardiola üzerindeki baskıyı artırdı. 2016’dan bu yana takımın başında olan ve bu süreçte altı kez Premier League şampiyonluğu kazanan teknik adam, geçen yıl kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferini de yaşamıştı. Ancak son dönemdeki kötü gidişat, yönetimin sabrını zorlamaya başladı. Şu an için Guardiola’ya olan güvenin sürdüğü belirtilse de, sezon sonunda durum değişebilir. Eğer ligde ve diğer kulvarlarda beklenen sonuçlar alınmazsa, City yönetiminin yeni bir teknik direktör arayışına gireceği iddia ediliyor.

Bu noktada en güçlü aday olarak Xabi Alonso’nun adı öne çıkıyor. Bayer Leverkusen ile harika bir performans sergileyen İspanyol çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon takımını Bundesliga şampiyonluğuna ve DFB-Pokal zaferine taşımıştı. Bu sezon da Bayern Münih’in ardından ikinci sırada yer alan Leverkusen, Alonso yönetiminde etkileyici bir futbol oynuyor. Ancak Alonso’nun Alman ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve City’nin onu göreve getirebilmesi için ciddi bir tazminat ödemesi gerekecek.

Öte yandan Alonso, son dönemde Real Madrid ile de anılmıştı. Carlo Ancelotti’nin ardından İspanyol devinin başına geçmesi muhtemel isimlerden biri olarak gösterilen Alonso’nun geleceği, sezon sonunda netleşecek gibi görünüyor. Eğer Guardiola, Manchester City’de görevine devam edemezse, Alonso’nun İngiliz ekibinin başına geçme ihtimali oldukça yüksek.