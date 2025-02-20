Mbappe şov yaptı, Real Madrid rahat kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi, play-off turu rövanş mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid, Manchester City’i konuk etti.

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı. Manchester City'nin tek sayısı 90+2. dakikada Gonzalez'den geldi. Bununla birlikte toplamda 6-3'lük skora ulaşan Madrid ekibi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Öte yandan Arda Güler maçta süre alamadı.

Mbappe bulduğu gollerle, kıyaslandığı rakibi Haaland'ın bu sezonki gol sayısını geçti.

Pep Guardiola ise kariyerinin en kötü savunma performansı rakamına Şubat sonu itibariyle ulaştı. Pep Guardiola takımları en fazla bir sezonda kalesinde 60 gol görmüştü. Bu rakam bu sezon bitmeden 61'e ulaştı.