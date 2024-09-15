Manchester City'den flaş transfer hamlesi. De Bruyne'nin veliahtını buldular



Bild'den Christian Falk'a göre Manchester City, Paris Saint-Germain ve Hollandalı orta saha oyuncusu Xavi Simons'u yazın Kevin De Bruyne'ün yerine düşünüyor ancak Liverpool ve Bayern Münih'in baskısıyla karşılaşabilirler.

Simons, PSG'den bir kez daha kiralık olarak RB Leipzig'e katıldığından beri etkileyici bir form sergiliyor. 2023-24 sezonunda 10 gol ve 15 asistlik etkileyici performansına bu sezon ilk üç maçında bir gol ve bir asist ekledi ve Alman kulübünün sportif direktörü Marcel Schäfer, kulübün onu kalıcı olarak imzalamak istediğini söyledi. Ancak 21 yaşındaki oyuncunun geleceğini Fransa'nın başkentinden uzakta gördüğü ve Premier Lig'e gitmeyi tercih edeceği söyleniyor.

DEĞERİ 80 MİLYON EURO

Simons'ın değeri yaklaşık 80 milyon Euro ve mevcut sözleşmesi 2027'de sona erecek. Leipzig de Simons'u kalıcı olarak takımda tutmak istiyor ancak Hollandalıyı uzun vadede kadrolarına katmaları pek mümkün görünmüyor.

Hücuma dönük orta saha ya da kanat oyuncusu olarak oynayabilen Simons'un formu Avrupa'da dikkatlerden kaçmıyor. Bayern'in de hayranları arasında olduğu Alman ekibi, önümüzdeki birkaç sezon boyunca orta sahalarına liderlik edecek genç bir orta saha oyuncusu almak istiyor.

Simons geçen sezon her 140 dakikada bir gol katkısı yaptı ve bu formunu devam ettirebilirse sezon sonunda birçok kulübün ilgisini çekeceğine şüphe görülmüyor.