Manchester City'nin yıldızı Arabistan'da. Flaş transfer

Al Ahli, Manchester City'den Riyad Mahrez'i kadrosuna kattı.

Manchester City'nin yıldızı Arabistan'da. Flaş transfer

Editör: Fatma Demirkaya

Manchester City'nin yıldızı da Suudi Arabistan kervanına katıldı.

RIYAD MAHREZ AL AHLI'DE
32 yaşındaki Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, Al Ahli'ye transfer oldu.

Suudi ekibi daha önce Edouard Mendy ve Roberto Firmino gibi yıldızları kadrosuna katmıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Al Ahli, Manchester City'ye bonuslar dahil 35 milyon euro ödeyecek.

Beş sezon Manchester City formasını terleten Mahrez, çıktığı 236 maçta 78 gol attı.

Tecrübeli futbolcu City'de dört kez Premier Lig ve bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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