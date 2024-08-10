Manchester derbisinde zafer City'nin

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Manchester derbisinde zafer City'nin

Manchester City ve Manchester United, Community Shield'da karşılaştı. Manchester derbisinde gülen taraf Manchester City oldu.

İngiltere Community Shield'da Manchester City ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan derbinin 90 dakikası 1-1 sona erdi.

Manchester United'ın golünü 82. dakikada Alejandro Garnacho atarken, Manchester City'nin golü 89. dakikada Bernardo Silva'dan geldi.

120 dakikada da eşitlik bozulmayınca maçta seri penaltı atışlarına geçildi.

Manchester City, penaltılarda 7-6'lık galibiyet alarak kupayı kazanmayı başardı.

ALTAY YEDEK SOYUNDU
Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

Bu sonucun ardından Manchester City, kupayı 7. kez müzesine götürdü.

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