Manchester efsanesi Onana'ya veryansın etti. İngilizler'in Altay Bayındır isyanı!

İngiltere'de gündem Adre Onana...

Temsilcimiz Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Manchester United'da eleştiri oklarının hedefinde kaleci Onana var.

Sezon başından bu yana performansıyla tartışma konusu olan Kamerunlu file bekçisi için dün akşam Rams Park'ta oynadığı karşılaşma bardağı taşıran son damla oldu.

Onana'nın artık yedeğe çekilmesi gerektiğini savunan İngilizler, milli kalecimiz Altay Bayındır'a bir türlü şans verilmemesine isyan etti.

İngiliz ekibinin efsanelerinden Paul Scholes da Andre Onana'ya en çok tepki gösterenlerin başında geliyor.

TÜM TAKIMI TEDİRGİN EDİYOR

Onana'nın çok kötü bir kaleci olduğunu belirten Paul Scholes, "Andre Onana inanılmaz ve korkunç hatalar yapmaya devam ediyor. Gerçekten kalede ne yapmaya çalışıyor emin değilim. Yerden gelen topu yumruklamaya çalışıyor. Çok kötü bir kaleci. İnsanları tedirgin ediyor, savunmayı tedirgin ediyor, tüm takımı tedirgin ediyor. Basit pozisyonlarda bile çok zorlanıyor" diye konuştu.

ONANA KALEDE SIRITIYOR!

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golde de Andre Onana'nın hata yaptığını belirten Paul Scholes, "Kerem Aktürkoğlu'nun attığı üçüncü golde Andre Onana, yakın köşeye gelen topu çıkaramadı. Muhtemelen benden daha çok bilen kaleci uzmanları vardır, ama yakın köşeden gelen bu topu, bu seviyede oynayan bir kaleci yememeli. Pozisyon alması zayıf. Üç golde de Onana'nın hatası var. Kalecilik tekniği çok garip görünüyor. Onana, kalede sırıtıyor. Bence konsantre değil. Gol yiyor ama gülüyor falan. Rakip oyuncular, bu Onana'yı görünce 'Sadece şut atsak yeter' diyorlardır. Her gelen şutun gol olma ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı.