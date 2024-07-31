Manchester United çıldırdı

Yeni stadyumun maliyetinin 2 milyar sterlini aşacağı ve inşaatın 6 yıl süreceği belirtiliyor.

Kulübün hissedarlarından Jim Ratcliffe, yeni stadyumun yapılmasını istiyor ve bu konuda aralık ayında karar verilecek.

Yeni stadyumun, Old Trafford'un yanına inşa edilmesi planlanıyor ve bu süreçte Manchester United'ın herhangi bir sorun yaşamayacağı ifade ediliyor.

Mevcut Old Trafford'un yerine yeni stadyumun inşası da gündeme geldi, ancak maçların başka bir yerde oynanması durumunda gelirlerde düşüş yaşanabileceği belirtiliyor.

100 BİN KİŞİLİK ÇILGIN PROJE

Manchester United, yeni stadyum için Real Madrid yetkilileriyle Santiago Bernabeu'nun yenilenme süreci hakkında bilgi aldı ve ayrıca NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams'in kullandığı SoFi Stadyumu'nu inceledi.

Manchester United, yeni stadyumun kapasitesini 100 bin kişilik olarak planlıyor. Şu anda maçlarını 74 bin 310 kişi kapasiteli Old Trafford'da oynayan kulüp, yeni stadyumun inşasıyla birlikte daha fazla taraftarı ağırlamayı hedefliyor.

TEN HAG KARAR VERDİ

Manchester United, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay'ı takımda tutmayı planlıyor.

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, geçtiğimiz haftalarda McTominay hakkında, "Bir sezonda 10 gol atar ve milli takımda da iyi bir performans sergilerseniz ilgi çekmeniz normaldir. McTominay'ı takımda tutmak istiyoruz çünkü bizim için çok değerli bir oyuncu. Geçen sezon bize neler katabileceğini gösterdi" demişti.

27 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile mevcut sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Manchester United altyapısından yetişen Scott McTominay, İngiliz ekibiyle çıktığı 252 maçta 29 gol atıp 8 asist yaptı.