Manchester United 2-0 yaptı Wout Weghorst oyuna girdi

Old Trafford'da oynanan mücadelede ev sahibi 2-0 galip geldi.
Manchester United ilk yarıyı Scott McTominay'in 36. dakikada attığı golle 1-0 önde bitirdi.
Ev sahibi ekip 71. dakikada Anthony Martial'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele, Manchester United'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti.
Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmanın 81. dakikasında Marcus Rashford'un yerine oyuna girdi.
Öte yandan Manchester United'da sakatlığını atlatan Christian Eriksen 70 gün sonra sahalara döndü. Danimarkalı yıldız, 77. dakikada oyuna alındı.
Bu sonucun ardından Manchester United 56 puana ulaştı. 4 maç sonra mağlup olan Everton ise 27 puanda kaldı.
Gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise Fulham'ı ağırlayacak.