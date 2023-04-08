8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Manchester United 2-0 yaptı Wout Weghorst oyuna girdi

Manchester United 2-0 yaptı Wout Weghorst oyuna girdi

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United'ı Everton'u konuk ettiği maç Kırmız Şeytanlar 2-0 kazandı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:43
Takip Et

Manchester United evinde kazandı

Manchester United 2-0 yaptı Wout Weghorst oyuna girdi
+
Aa
-

Old Trafford'da oynanan mücadelede ev sahibi 2-0 galip geldi.
Manchester United ilk yarıyı Scott McTominay'in 36. dakikada attığı golle 1-0 önde bitirdi.
Ev sahibi ekip 71. dakikada Anthony Martial'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele, Manchester United'ın 2-0 üstünlüğüyle bitti. 
Manchester United'da Wout Weghorst karşılaşmanın 81. dakikasında Marcus Rashford'un yerine oyuna girdi.
Öte yandan Manchester United'da sakatlığını atlatan Christian Eriksen 70 gün sonra sahalara döndü. Danimarkalı yıldız, 77. dakikada oyuna alındı. 
Bu sonucun ardından  Manchester United 56 puana ulaştı. 4 maç sonra mağlup olan Everton ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Manchester United, Nottingham Forest'a konuk olacak. Everton ise Fulham'ı ağırlayacak.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
2
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Metropoll son anketi açıkladı. Rekor geliyor diyerek paylaştı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
3
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
4
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
5
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
6
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿Stanojevic'in yaptığı büyük hatayı Recep Çınar açıkladı
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
7
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Afife Balesi opera sahnesine hazırlanıyor
﻿Afife Balesi opera sahnesine hazırlanıyor
﻿Afife Balesi opera sahnesine hazırlanıyor
﻿Depremzede şahıs araç almak isterken dolandırıldı
﻿Depremzede şahıs araç almak isterken dolandırıldı
﻿Depremzede şahıs araç almak isterken dolandırıldı
﻿Metro şantiyesinde vinç kazası. Faciadan dönüldü
﻿Metro şantiyesinde vinç kazası. Faciadan dönüldü
﻿Metro şantiyesinde vinç kazası. Faciadan dönüldü
﻿Depremzede kadınlar: Depremzede olduğumuz için bize ev vermekten vazgeçtiler
﻿Depremzede kadınlar: Depremzede olduğumuz için bize ev vermekten vazgeçtiler
﻿Depremzede kadınlar: Depremzede olduğumuz için bize ev vermekten vazgeçtiler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.