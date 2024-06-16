Manchester United kararını verdi

Manchester United, geçtiğimiz sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflenen başarıyı yakalayamamasının ardından teknik direktör Erik ten Hag ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Kulüp yönetimi, tatilde olan Ten Hag ile bir araya gelerek geleceğe dair taahhütlerini yeniledi. Ten Hag, “Yönetim tatildeyken bana ulaştı ve birlikte devam etme kararlarını bildirdi,” dedi. Ayrıca, yönetimin Thomas Tuchel ile görüşme yaptığını ancak mevcut durumda en iyi menajere sahip olduklarına karar verdiklerini ifade etti.

Ten Hag, “Her kurum gibi değerlendirme yapmak önemlidir ve Manchester United da bunu gerçekleştirdi. Yeni sahibi futbola yeni başladı ve acele etmiyor,” şeklinde konuştu.

Erik ten Hag, yönetimin diğer teknik direktörlerle de görüşmeler yaptığını belirtti ve Hollanda’daki uygulamalara atıfta bulunarak, “Eğer hala antrenör varsa diğer antrenörlerle konuşmak yasak. Ancak biz birbirimizle açık diyaloglar yürüttük ve çeşitli konuları tartıştık. Sonuç olarak birlikte devam etme ve sözleşmemi uzatma kararı aldık. Bu konuda henüz resmi bir anlaşmaya varmamız gerekiyor,” dedi.