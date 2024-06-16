Manchester United kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Manchester United kararını verdi

İngiliz devi Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın durumu belli oldu.

Manchester United, geçtiğimiz sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde hedeflenen başarıyı yakalayamamasının ardından teknik direktör Erik ten Hag ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

Kulüp yönetimi, tatilde olan Ten Hag ile bir araya gelerek geleceğe dair taahhütlerini yeniledi. Ten Hag, “Yönetim tatildeyken bana ulaştı ve birlikte devam etme kararlarını bildirdi,” dedi. Ayrıca, yönetimin Thomas Tuchel ile görüşme yaptığını ancak mevcut durumda en iyi menajere sahip olduklarına karar verdiklerini ifade etti.

Ten Hag, “Her kurum gibi değerlendirme yapmak önemlidir ve Manchester United da bunu gerçekleştirdi. Yeni sahibi futbola yeni başladı ve acele etmiyor,” şeklinde konuştu.

Erik ten Hag, yönetimin diğer teknik direktörlerle de görüşmeler yaptığını belirtti ve Hollanda’daki uygulamalara atıfta bulunarak, “Eğer hala antrenör varsa diğer antrenörlerle konuşmak yasak. Ancak biz birbirimizle açık diyaloglar yürüttük ve çeşitli konuları tartıştık. Sonuç olarak birlikte devam etme ve sözleşmemi uzatma kararı aldık. Bu konuda henüz resmi bir anlaşmaya varmamız gerekiyor,” dedi.

Son Haberler
Kümesinde koca engerek bulan vatandaş ekipleri harekete geçirdi Video
Kümesinde koca engerek bulan vatandaş ekipleri harekete geçirdi
İngiltere attı yattı. Flaş Dusan Tadic detayı Spor
İngiltere attı yattı. Flaş Dusan Tadic detayı
Sürücülere kolonya ve şeker ikramıi Video
Sürücülere kolonya ve şeker ikramıi
Hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı: Sahil boş kaldı Video
Hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı: Sahil boş kaldı
Burada güneş doğmuyor: Norveç'in Svalbard Adası gündem oldu Dünya
Burada güneş doğmuyor: Norveç'in Svalbard Adası gündem oldu
Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Tarih belli oldu Ekonomi
Benzin ve motorine ÖTV zammı geliyor! Tarih belli oldu
Edirne'de acı manzara! 20 dönüm buğday küle döndü Yerel Haberler
Edirne'de acı manzara! 20 dönüm buğday küle döndü