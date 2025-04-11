Manchester United taraftarı kazan kaldırdı: Altay Bayındır ilk 11'de başlamazsa...

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren ve alt sıralarda bulunmasına karşın bu sezon Avrupa kupası kazanmayı hedefleyen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında dün gece Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'a konuk oldu.

25. dakikada Almada'nın golüyle deplasmanda 1-0 geriye düşen United, 45+5'te Yoro'nun golüyle beraberliği sağladı. Premier Lig devi 88'de Zirkzee ile öne geçmeyi başardı.

Karşılaşma tam sona ermek üzereyken Lyon'da Cherki, 90+5'te ağları havalandırdı. Bu golden saniyeler sonra maç sona erdi ve Manchester United, Fransa'dan 2-2'lik beraberlikle döndü.

ONANA, 2 HATALI GOL YEDİ

Manchester United'ın tartışılan kalecisi Andre Onana, dün akşam iki golü de hatalı şekilde yedi. İlk golde topa dokunan ancak kurtaramayan kaleci, ikinci golden önce ise Mikautadze'nin şutunu kontrol edemeyince golü ağlarında gördü.

MANCHESTER UNITED TARAFTARLARI İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın sonrasında Manchester United taraftarları, sosyal medyada isyan etti. Kaleci Onana'nın performansını sert bir dille eleştiren İngiliz taraftarlar, artık kalede Altay Bayındır'ın oynaması gerektiğini ifade etti.

'EĞER ALTAY İLK 11'DE BAŞLAMAZSA...'

Sosyal medya platformu X'teki bazı yorumlar şöyle :

"Eğer Bayındır haftaya ilk 11'de başlamazsa, Amorim'in bu kararı için ilk kez aptal olduğunu söyleyeceğim."

"Pazar günü Bayındır'ı kalede görmem gerekiyor, zaten sezonun bitmesine sadece 10 maç kaldı ve 13. sıradayız, Onana'dan daha kötü olamaz, bu imkânsız."

"Bayındır kalede Onana'dan daha ciddi bir insan gibi görünüyor. Rövanşta Bayındır maça ilk 11'de başlamazsa Manchester United turnuva dışında kalır."