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Erik ten Hag Weghorst'u öve öve bitiremedi

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, Hollandalı forvet Weghorst hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 18:31
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Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag'dan Weghorst'a övgü dolu sözler

Erik ten Hag Weghorst'u öve öve bitiremedi
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Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, henüz taraftarın beklediği performansı ortaya koyamadı.

Takımın teknik direktörü Erik ten Hag, Weghorst hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

İşte Erik ten Hag'ın Weghorst sözleri;

"Weghorst sahanın en iyilerinden birisiydi. O ve Maguire ilk golde rakibi kendi kalesine atmaya zorladılar. Üçüncü golde de Weghorst baskı kurdu ve rakibi hataya zorladı. O, kendisini sahada nasıl konumlandıracağını biliyor. Topa sahip olmadan da iyi iş çıkarıyor." 

''Sezon başında Rashford da gol sorunu yaşıyordu ama tecrübelerime göre goller oyuncu iyileştiğinde geliyor. Weghorst'un transferinin üzerinden çok zaman geçmedi. İlk golü attığında gerisi gelecektir."

 

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