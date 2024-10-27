Manchester United, West Ham'a diz çöktü

Manchester United'ın sezon başından bu yana inişli çıkışlı performansı, West Ham United karşısında alınan yenilgi ile daha da belirginleşti. Oldukça tartışmalı bir penaltı kararıyla gelen mağlubiyet, teknik direktör Erik ten Hag’ı derinden etkiledi. Maçın son anlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesiyle verilen karar, Manchester United oyuncuları ve teknik heyeti tarafından sert şekilde eleştirildi.

'Net ve Açık Hata Olmadığına İnanıyorum'

Manchester United’ın Hollandalı teknik direktörü Ten Hag, BBC’nin Match of the Day programına yaptığı açıklamada, hakem kararlarının giderek daha karmaşık hale geldiğini vurguladı. "Sezon başında, VAR’ın sadece net ve açık hatalar için müdahale edeceği belirtilmişti," diyen Ten Hag, Matthijs de Ligt’in Danny Ings’e yaptığı müdahalenin "kesinlikle böyle bir hata olmadığını" ifade etti.

Maçın 90+2. dakikasında gerçekleşen bu olayda hakem David Coote, VAR incelemesi sonrası West Ham lehine penaltı kararı verdi. Jarrod Bowen’ın penaltıyı gole çevirmesi, United’ın puan alma umudunu sonlandırdı. Ten Hag, oyuncularının bu karara elinden gelen her şekilde itiraz ettiğini ancak sonuç alamadıklarını belirtti.

'İyi Bir Maç Oynadık Ama Sonuç Alamadık'

Manchester United’ın özellikle ilk yarıda oyun üstünlüğünü koruduğunu ifade eden Ten Hag, takımının pek çok gol pozisyonu bulmasına rağmen bunları değerlendirememesinden yakındı. Alejandro Garnacho’nun şutu direkten dönerken, Diogo Dalot ise boş kale vuruşunu değerlendiremedi. "Aynaya bakmalıyız; iyi oynadığımız bir maçta gol bulamıyoruz ve ardından böyle bir şekilde kaybetmek kötü hissettiriyor," diye ekledi.

Sezon Boyunca Üçüncü 'Haksızlık' Hissi

Ten Hag, sezon boyunca üçüncü kez bu tarz bir haksızlıkla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu durumun takımın puan sıralamasında geride kalmasında büyük bir etkisi olduğunu vurguladı. "Hakemlerle konuştum fakat karar verildi ve bu geri alınamaz. Bu futbolun bir gerçeği. Bu sezon üçüncü kez adaletsizlik yaşadığımızı hissediyorum ve bu, hem takımımıza hem de puan durumundaki yerimize büyük bir darbe vuruyor," ifadelerini kullandı.

West Ham Teknik Direktörü Lopetegui: 'Karardan Eminim'

West Ham United Teknik Direktörü Julen Lopetegui ise penaltı kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, pozisyonu görmediğini belirtti ancak oyuncularının ve hakemin kararına güveninin tam olduğunu söyledi. "Penaltı kararı alındıysa eminim doğrudur. Ancak bunun ötesinde, gol sonrası pozitif enerji ve ivmemizi koruyarak maçı kazandık. Bu enerjiyi korumayı tercih ederim," diyerek takımının mücadele azmini öne çıkardı.

Bu sonuçla West Ham, Premier Lig'de 13. sıraya yükselirken Manchester United, ilk dokuz maçta yalnızca üç galibiyet alarak hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.