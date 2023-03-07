Erik Ten Hag United'a mağlubiyet neşterini vurdu. Verilen cezaya takım buz kesti

Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.



Tarihi hezimet sonrası açıklama yapan Hag, yaptığı açıkalmalarla adeta futbolculara ateş püskürdü.



OYUNCULARINA AĞIR UYARI

Ağır yenilginin ardından takımını hemen ertesi gün antrenman tesislerinde toplayan Erik ten Hag, futbolcularına sert sözler sarf etti.

Hollandalı çalıştırıcı bir daha kötü performansın tekrarlanması halinde oyuncuları kadro dışı bırakarak 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkacakları konusunda oyuncuları uyardı.



SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINI DİNLETTİ

Erik ten Hag, futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi.

Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı, futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.

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