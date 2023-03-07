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Erik Ten Hag United'a mağlubiyet neşterini vurdu. Verilen cezaya takım buz kesti

Manchester United'ın ligde Liverpool'a 7-0'lık aldığı farklı mağlubiyetin ardından Erik Ten Hag, oyuncularına görülmemiş bir ceza uyguladı.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 19:12
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Manchester United'da Erik Ten Hag mağlubiyete kızgın

Erik Ten Hag United'a mağlubiyet neşterini vurdu. Verilen cezaya takım buz kesti
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Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Manchester United'ı 7-0 mağlup etti.

Tarihi hezimet sonrası açıklama yapan Hag, yaptığı açıkalmalarla adeta futbolculara ateş püskürdü.

OYUNCULARINA AĞIR UYARI
Ağır yenilginin ardından takımını hemen ertesi gün antrenman tesislerinde toplayan Erik ten Hag, futbolcularına sert sözler sarf etti.
Hollandalı çalıştırıcı bir daha kötü performansın tekrarlanması halinde oyuncuları kadro dışı bırakarak 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkacakları konusunda oyuncuları uyardı.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARINI DİNLETTİ
Erik ten Hag, futbolcularına görülmemiş bir ceza verdi.
Maçın ardından takımının soyunma odasından çıkmasına engel olan Hollandalı çalıştırıcı, futbolcularının konuşmasını da yasakladı ve Liverpool tarafının sevinç çığlıklarını dinletti.

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