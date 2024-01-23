Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

Manchester United’ın sezon başında kadrosuna kattığı Altay Bayındır, pazar günü İngiliz takımının formasını ilk kez giyecek.

Manchester United’ın Newport County ile F.A. Cup 4. turunda karşılaşacağı maçta Altay Bayındır’ın ilk 11’de sahaya çıkacağı Daily Mail’de yer alan bir haberde duyuruldu.

Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Andre Onana’nın erken dönebileceği ihtimali de Altay Bayındır’ın şansını etkilemeyecekti. Nitekim Kamerun, Afrika Uluslar Kupası’nda adını son 16 Turu'na yazdırdı ve Onana'nın dönüşü uzadı.

Hafta sonu F.A. Cup maçları var ve lig 22. hafta ile 30 Ocak’ta devam edecek.

F.A. Cup’a 3. turdan katılan Manchester United, bu turda Wigan Athletic’i geçmişti.

Manchester United, 4. turda 28 Ocak Pazar günü Newport County’nin misafiri olacak. Maç TSİ 19.30’da başlayacak ve Tivibuspor'dan yayınlanacak.