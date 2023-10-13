Manchester United'dan Altay Bayındır'a müjde. İngiliz devi kararını verdi

Premier Lig'e ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona oldukça kötü başlayan Manchester United'da kazan kaynıyor.

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Erik Ten Hag takımda değişikliğe milli aradan sonra gitmeye hazırlanıyor.



ESPN'de yer alan habere göre; Manchester United'da sezona oldukça kötü başlayan ve yediği hatalı goller nedeniyle tepki toplayan Andre Onana'nın formasını kaybedebileceği belirtildi.



Erik ten Hag'ın milli maçların ardından kalede Onana'ya forma vermeye devam edeceği belirtildi. Hollandalı teknik adamın, 27 yaşındaki kalecinin performansında değişiklik olmaması ve hatalı goller yemeye devam etmesi durumunda kaleci pozisyonunda bir değişiklik yapabileceği vurgulandı.

Onana'nın değiştirilmesi halinde İngiliz devinde kaleye Altay Bayındır geçecek.