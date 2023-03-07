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Harry Kane Manchester United yolunda

Manchester United gelecek için sezon kadrosunu şimdiden güçlendirmek istiyor. Kırmızı şeytanların transfer listesinin başında ise Tottenham’ın yıldızı Harry Kane bulunuyor.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 08:57
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Manchester United'dan Kane atağı

Harry Kane Manchester United yolunda
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The Sun’da yer alan habere göre Manchester United, Tottenham’dan haftada 200 bin pound kazanan Harry Kane’e kancayı takmış durumda.

Ligde bulunduğu konum sebebiyle gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alamama ihtimali bulunan Tottenham’ın yıldız oyuncusu, kariyerine kupa kaldırabileceği bir kulüpte devam etmek istiyor. Manchester United’lı yetkililerin Kane ile temas kurdukları ve olumlu yanıt aldıkları belirtiliyor.

Tottenham tarihinde en fazla gol atan oyuncu olma hedefini başarıyla tamamlayan Kane, takımıyla sözleşme yenileme konusu için ‘pek bir konuşma yapılmadığını, ancak önümüzdeki aylarda bir görüşme olabileceğini’ belirtti.

Bu sezon Premier Lig’de 18 golü bulunan Harry Kane, Şampiyonlar Ligi’nde de 1 gol attı.

 

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