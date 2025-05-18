Manchester United'dan Xavi Simons için olağanüstü teklif!

Futbolda sezon sonuna doğru yaklaşırken transfer haberleri de gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de RB Leipzig'in başarılı genç oyuncusu Xavi Simons için.

Leipzig'in gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememesi nedeniyle Simons gibi bazı önemli oyuncuların takımdan ayrılması bekleniyor.

MANCHESTER UNITED'DAN XAVI SIMONS İÇİN 135 MİLYON EURO!

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester United, gelecek vaat eden genç yetenek Xavi Simons için 135 milyon euro'luk bir teklif sundu. Leipzig teklifi kabul ederse, yeni oyuncularla sözleşme imzalamak ve en üst düzeyde rekabet etmek için büyük bir olanağa sahip olacak.

Ancak Fabrizio Romano, Simons'un yaklaşık 75 milyon euro karşılığında takımdan ayrılabileceğini öne sürmüştü ki bu rakam Manchester United'ın 135 milyon euro'luk teklifinden çok daha düşük