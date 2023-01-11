Weghorst'ta flaş gelişme. Manchester United'ın teklifi belli oldu

Manchester United'ın istediği Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, sezon başında Hollandalı futbolcuyu Burnley'dan bir yıllığına kiralamıştı.

Manchester'ın da 6 aylığına kiralamak istediği Weghorst için ayırdığı bütçe belli oldu.

Mirror gazetesindeki haberde Manchester United'ın, Wout Weghorst için 2 milyon pound kiralama bedeli teklif ettiği ve bu rakamı 3 milyon pounda kadar çıkarabileceği belirtildi.

United'ın Weghorst'u geçici olarak almak istediği, asıl forvet transferini sezon sonunda yapacağı belirtildi. Mirror'a göre İngiliz kulübünün santrfor transferi için belirlediği 3 isim şöyle:

Harry Kane (Tottenham)

Victor Osimhen (Napoli)

Benjamin Sesko (Salzburg)