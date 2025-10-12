İtalya'da düzenlenen Trento Spor Festivali, futbol dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi.

Düzenlenen festivalde konuşma yapanlardan biri de Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini oldu.

Son olarak Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştıran ve kariyerinde önemli başarılar elde eden Roberto Mancini, Galatasaray dönemine dair dikkat çeken yorumlarda bulundu.

MANCINI: "İSTANBUL NAPOLİ GİBİ HİSSETTİRİYOR"

"Her deneyim insana yardımcı olur." diyen Mancini, "İstanbul, Napoli gibi hissettiriyor. İnsanlar harika. Norveç'e oynamaya giderseniz 20.000 Türk görürsünüz. Galatasaray gibi milyonlarca taraftarı olan takımların teknik direktörlüğünü yapıyorsunuz. Herkes takıma çok bağlı." ifadelerini kullanarak Galatasaray'ın Napoli ile benzer yanlarına dikkat çekti.