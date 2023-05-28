Mancini Galatasaray'ın yıldızı Zaniolo'ya haber gönderdi

15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek İtalya'da gözler takım kadrosuna girecek futbolculara çevrildi..



İtalya Milli Takımı'ndaki beşinci yılını kutlayan Teknik Direktör Robert Mancini kısa süre içerisinde kadroyu ilan edecek.

Mancini'nin Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu da kadroya davet etmeyi düşündüğü öğrenildi.

Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.

Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

