Mancini, Suudi Arabistan'a veda etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mancini, Suudi Arabistan'a veda etti

Bir dönem Galatasaray'da da teknik direktörlük yapan Roberto Mancini, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile A Milli Takım Teknik Direktörü olarak sözleşmesini sonlandırmak için ortak bir anlaşmaya vardı.

59 yaşındaki Mancini, Suudi Arabistan Teknik Direktörü olarak zor zamanlar geçirdi. İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak görevinden haftalar önce ayrılmış, Ağustos 2023'te bu görevi üstlenmişti .

Suudi Arabistan'ın Ocak ayında Asya Kupası'ndaki açılış maçının arifesinde, üç oyuncunun iddiaya göre hangi maçlarda oynayacaklarını kendileri belirlemek istedikleri için kadro dışı bırakıldığını söylemişti.

Asya Kupası'nda Güney Kore'nin Suudi Arabistan'ı elediği penaltı atışları öncesi Mancini tünelde yürürken, "Erken ayrıldığım için özür dilerim, bittiğini sanmıştım." dedi.

Mancini'nin en büyük şikayeti ise Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yerli forvetlerin yeteri kadar forma giymemesi oldu.

Suudi Arabistan, Mancini yönetimindeki 2026 Dünya Kupası elemelerinde zorlanırken, alt sıralardaki Bahreyn ve Endonezya ile sürpriz beraberlikler yaşadı.

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