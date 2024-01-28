İrmik tatlısı çeşitlerinden biri de mandalinalı irmik tatlısıdır. Evinizde kolaylıkla yapacağınız irmik tatlısı tarifine mandalina ekleyerek irmik tarifini tatlandırabilirsiniz. Peki, mandalinalı irmik tatlısı nasıl yapılır? Mandalinalı irmik tatlısı tarifi için malzemeler neler?

İşte mandalinalı irmik tatlısı tarifi…

MANDALİNALI İRMİK TATLISI TARİFİ

- 1 su bardağı irmik

- 4 su bardağı süt

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı tereyağı veya margarin

- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

- 1 su bardağı mandalina suyu (yaklaşık 3-4 mandalina)

- Mandalina kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

- Yarım su bardağı irmik için (kavurma için)

MANDALİNALI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Bir tavada yarım su bardağı irmiği kısık ateşte hafifçe kavurun. İrmiğin rengi değişene kadar karıştırarak kavurun. Kavrulan irmiği kenara alın.

Başka bir tencerede tereyağını eritin. Eriyen tereyağına irmiği ekleyip kısık ateşte bir süre karıştırarak kavurun. Ardından toz şekerini ekleyin ve karıştırarak eritin. Sütü ekleyip sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın. Karışım kaynadıktan sonra mandalina suyunu ekleyin. Mandalina kabuğu rendesini de ekleyebilirsiniz.

Karışımı sürekli karıştırarak irmiğin topaklanmasını engelleyin. Kıvamı koyulaşıncaya kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyip karıştırın.

Servis yapmadan önce kavrulmuş irmiği ekleyin ve karıştırın. Tatlıyı kaselere veya servis yapacağınız uygun kaplara paylaştırın.

Tatlıyı oda sıcaklığında ılınması için beklettikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirip soğuk servis yapabilirsiniz.