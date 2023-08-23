Mandıra Filozofu'ndan oturma eylemindeki emeklilere destek

Seksenler dizisi, Mandıra Filozofu, Yaşamak Güzel Şey gibi filmleriyle tanınan yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı, paylaştığı görüntülerde emeklilere desteğe gittiğini paylaştı.

Düşük emekli maaşları ve hayat pahalılığı konusundaki mağduriyetleri için bir araya gelen emeklilerin protestosundan görüntü paylaşan Saçıntı, şunları yazdı:

"Fethiye’de emekliler, hayat pahalılığına karşı oturma eylemi yapıyor. Ziyaret edip, seslerini burdan duyurmak istedim #FethiyeEmeklilerDayanışması "

