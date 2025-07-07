Manevra yapan araca vuran Tofaş, yürüyen vatandaşa böyle çarptı

Kazanın, Tunalı Mahallesi Gaffar Okan Caddesi üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Alınan bilgilere göre, M.A. isimli 27 yaşındaki kadın sürücünün kontrolündeki 26 GL 711 plakalı hatchback tipi araç, cadde üzerindeki bir ara sokağa dönüş yapmak üzereyken, karşı yönden gelen M.A.Ş. (21) yönetimindeki 06 RUY 43 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı.

TOFAŞ MARKA ARAÇ VİTRİNE VE YAYAYA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Tofaş marka araç, yol kenarında bulunan bir pastanenin cam vitrini ile çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen bir vatandaşa çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın önce işletmeye, ardından kaldırımda yürümekte olan kişiye doğru yöneldiği net bir şekilde görüldü. Kazada her iki araç da ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, Tofaş'ın tavanının gövdeden ayrılacak kadar zarar gördüğü kaydedildi.

SÜRÜCÜ İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Kaza sonrası Tofaş marka aracın sürücüsü M.A.Ş., çarpışma sonucunda aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücünün bilincinin açık olduğu, ancak ayağında yaralanma bulunduğu öğrenildi. M.A.Ş., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer sürücü M.A. ile kaldırımdaki yaya ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI KAYDETTİ

Kaza anı, cadde üzerindeki bir pastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, dönüş yapmaya çalışan araca çarpan Tofaş marka otomobilin, çarpışma sonrası kontrolünü kaybederek önce işletme vitriniyle ardından yaya ile temas ettiği açıkça görülüyor. Yayanın aracın hızını kaybetmesi sayesinde ciddi bir yaralanmadan kurtulduğu görüntülere yansıdı.

ULAŞIM AKSADI, TRAFİK DURDU

Olayın ardından cadde üzerinde trafik akışı uzun süre aksadı. Aynı zamanda tramvay seferlerinin de geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Kazada kullanılamaz hale gelen iki araç, olay yerine çağrılan çekiciler tarafından kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığını açıkladı.