Manevra yapan Kamyonun çarptığı şoför öldü

Çorum'un Dodurga ilçesindeki kömür çıkarılan maden sahasında meydana gelen kazada İ.M.'nin kullandığı hafriyat kamyonu manevra yaparak, 1 ay önce ocakta şoför olarak çalışmaya başlayan 5 çocuk babası Ahmet Coşar'a hızla çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Coşar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü İ.M. yaşanan olay sonrası gözaltına alınırken, Coşar'ın cenazesi Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.