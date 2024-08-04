Mangal ateşi üzerine sıçrayan adam kalp krizi geçirip öldü

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Mahallesinde acı bir olay meydana geldi.

Bir bahçede, arkadaşlarıyla birlikte mangal yapan Turan Yapıcı'nın üzerine mangaldan çıkan ateş sıçradı. Çıkan ateşten etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet kooperatifi(TESKOMB) Yönetim Kurulu Üyesi Turan Yapıcı, kalp krizi geçirdi.

Yapıcı'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi. O anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin mangal başında olduğu, mangalın harlandıktan sonra büyüdüğü görüldü.