Mangal sevdası ormanı yakıyordu

Edirne'nin Keşan ilçesinde ağaçlık alanda mangal yapan kişiler yangına neden oldu.

KAYNAK: İHA
Mangal sevdası ormanı yakıyordu

Keşan ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenler durumu ekiplere bildirdi.

aw004169-01.jpgOlay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan-İpsala yolunun karşısına geçen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bazı vatandaşlar, bir kır düğün salonunda bulunan 2 çim biçme makinesi ile bazı malzemelerin kullanılamaz hale geldiği yangının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin mangal yapmak için yaktıkları ateşten çıktığını iddia etti.

aw004169-02.jpgYangının başladığı yerde mangalda bırakılan tavuk etleri bulundu.

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