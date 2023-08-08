Mangal sevdası ormanı yakıyordu

Keşan ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri fark edenler durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan-İpsala yolunun karşısına geçen alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bazı vatandaşlar, bir kır düğün salonunda bulunan 2 çim biçme makinesi ile bazı malzemelerin kullanılamaz hale geldiği yangının, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin mangal yapmak için yaktıkları ateşten çıktığını iddia etti.

Yangının başladığı yerde mangalda bırakılan tavuk etleri bulundu.