Mangal yapayım derken tarlasını yaktı

İHA’nın haberine göre, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’ndeki yazlığında mangal yapan Zeki K. isimli vatandaş, mangal yaptığı sıra rüzgarın etkisiyle mangaldan fırlayan kıvılcım, hemen yanı başından bulunan yaklaşık 1 dönümlük buğday tarlasına sıçradı.

O sırada yangın yerinen Mollakasım sahiline su taşıyan Mithat Güleç isimli vatandaş yangına müdahale etti. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesiyle bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardın yangın, diğer tarlalara sıçramadan söndürüldü.