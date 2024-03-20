Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün TOGG davasında karar çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün TOGG davasında karar çıktı
Ünlü müzik grubu Manga'nın solisti Ferman Akgül'ün iki sene önce TOGG'un içinden paylaştığı fotoğrafı, dava açmasına sebep olmuştu. O kareyi eleştiren sanatçıları dava eden Akgül'ün tazminat talebi reddedildi.

Ferman Akgül, yerli otomobil TOGG'un içinde çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Akgül, fotoğrafa tepki gösteren şarkıcı Aylin Aslım, Redd grubu üyesi Güneş Duru ve yine aynı grubun solisti Doğan Duru'ya dava açtı.

Akgül, her biri 100’er bin olmak üzere toplamda 300 bin liralık manevi tazminat davasını kaybetti.

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MAHKEMEDEN RET

İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, davacı Ferman Akgül'ün avukatı Ufuk Kök ile davalılar Doğan Duru ve Güneş Duru'nun avukatı İsmail Emre Telci ile taraf avukatları yer aldı. Mahkeme sonucunda Ferman Akgül'ün tazminat talebi reddedildi.

TEPKİLER NEYDİ?

Ferman Akgül’ün fotoğrafına ilk tepkiyi Güneş Duru vermişti. Duru, Akgül’ün TOGG fotoğrafı için "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır” demişti.

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Daha sonra müzisyen Aylin Aslım da Duru’nun paylaşımını alıntılayarak "Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası 'kol kırılır, yen içinde kalır'cıdır. Ama burada bahsedilen kişi yıllardır AKP ile 'iş'birliği yapan Manga’nın solisti Ferman Akgül’dür. Biz on yıldan fazla zamandır kara listelerdeyken bu niye bilinmesin? Her şey bir yere kadar" dedi.

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Redd grubundan Doğan Duru da seçimin öncesinde ünlülerin oy tercihlerini belirtmesine atıf yapıp Akgül’ü kastederek "Hadi Ferman da paylaşsın. Görelim neymiş tercihi" şeklinde paylaşım yaptı.

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