Dünyada ve Türkiye'de sahneye çıkan çoğu şarkıcının sergilediği dans figürleri için şimdi hapis cezası isteniyor. Eleştiri aldıkları kadar, ayrımcılığa uğradıkları belirtilerek destek de yağan Manifest Grubu’nun , Küçükçiftlik Park’ta konserindeki dans ve gösterileri konuşulmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı grup üyelerine "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

İdidnamedeki "suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği" ifadeleri dikkat çekmişti.

Grup üyeleri ifadelerinde, “konser esnasında kesinlikle herhangi bir cinsel organlarının gözükmediğini, konser esnasında yapmış oldukları dans şovunda kullandığı kareografilerin uluslararası boyutta tüm dünyaca kullanılan kareografiler olduğunu, sahnede kullanmış oldukları kıyafetlerin de evrensel ve tüm dünyada kullanılan sahne kıyafetleri olduğunu, konserin de +18 ve biletli bir konser olduğunu, çocuk seyirci bulunmadığını, yapmış oldukları gösterinin televizyon veya sosyal medya kanalında yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediklerini, suçlamaları kabul etmediklerini” beyan etmişti.

"TEŞHİR SURETİYLE HAYASIZCA HAREKETLERDE BULUNMA"

Grup üyeleri ve birlikte sahneye çıktıkları Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“ŞÜPHELİLERİN HER BİRİNİN DANS ETTİĞİNİN GÖRÜLDÜĞÜ…”

"Görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü..." ifadelerinin de yer aldığı iddianamede suçlamaya ilişkin şu ifadeler yer almıştı:

“... suça konu dans figürlerinin ise toplumun sahip bulunduğu ortak edep duygularını ihlal eden ve toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duygularına saldırı niteliği taşıyan, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar veren olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketler olduğunun, ayrıca suça konu hareketlerin cinsel nitelik taşıyarak toplumun ortak mahremiyet algısını zedelediğinin, kamunun genel edep ve haya duygusuna zarar verdiğinin değerlendirildiği, yine suça ilişkin fiillerin şüphelilerin özel alanında gerçekleşmediği gibi konserin verildiği alan ile birlikte suça konu hareketlerin gerçekleştiği konsere ait görüntülerin sosyal medya ve bir çok platformda yayınlandığı hususu birlikte nazara alındığında sayısı belli olmayacak şekilde toplumda çocuklarda dahil olmak üzere birçok kişiye ulaştığı değerlendirilmekle aleniyet unsurunun sağlandığı, şüphelilerin her birinin alınan savunmalarında görüntülerdeki şahısların kendilerinin olduklarını kabul ettikleri, bu haliyle şüphelilerin her birinin katıldığı dans figürleriyle ve kıyafetleriyle eylemlerinin TCK'nun 225/1 maddesinde düzenlenen 'teşhircilik yapmak' suretiyle Hayasızca Hareketler suçuna vücut verdiği anlaşılmakla…”

Manifest Grubu'na 'dansları' sebebiyle başlatılan soruşturmaya sosyal medyada vatandaşlar "sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı" olarak değerlendirmeye devam ediyor.

Öte yandan konserde vatandaşların attığı "Hak, Hukuk, Adalet sloganları" da dikkat çekmişti.