Manifest'ten dikkat çeken açıklama! Haklarında soruşturma başlatılmıştı

Manifest grubu hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlamalarıyla soruşturma başlatılması gündemdeki yerini koruyor. Gruba destek verenler kadar şovlarını "müstehcen" bularak yeni bir koreografi ve stilist önerisinde bulunanlar da var.

Gözaltına alınan grup üyeleri, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gruptan konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Manifest, amaçlarının hiçkimseyi rahatsız etmek olmadığını ifade etti.

MANİFEST'TEN İLK AÇIKLAMA

Açıklamada, grup üyeleri şovun tüm sorumluluğunu üstlendiklerini belirterek "Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü." dedi.

Ürettikleri şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalıştıklarını belirten altı genç kadın, en büyük hayallerinin ülkeyi dünya çapında başarılarla temsil etmek olduğunu vurguladı.

Manifest'in açıklamasının tamamı şöyle

"6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.

Sadece sevdiği işi yapan, sahneyi en özgür alanı olarak gören, ürettiği şovlarla yüksek standartlara ulaşmaya çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir. Bu anlamda her gün çalışmaya devam edeceğiz. Sürecin hassasiyeti sebebiyle konuyla ilgili başka açıklamamız olmayacaktır. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Umuyoruz ki konserlerimizde görüşeceğiz."