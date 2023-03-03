Manipülasyon dendi gerçek çıktı. Timur Soykan tarikat enkazında ölen çocukları açıkladı

Deprem felaketi sonrası Gaziantep’te tarikat yurdunun yıkıldığı yönünde çıkan iddialar sonrası Anadolu Ajansı’nın teyit hattı söz konusu paylaşımları yalanlayarak ‘Manipülasyon’ demişti. Ancak kentte bir kız yurdunun yıkıldığı ve enkaz altında öğrencilerin kaldığı doğrulandı. Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde tarikatlara ait 3 özel yurdun ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir yurdun yıkıldığını ve enkaz altında kalan bazı öğrencilerin hayatını kaybettiğini yazdı.

Timur Soykan’ın “Tarikat enkazında çocuklar öldü” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Depremin yaşandığı 6 Şubat günü sabah 10.06’da bir Twitter kullanıcısı “Antep’te bir kız yurdu çöktü. Sadece bir kızın kurtarılabildiği söyleniyor” yazdı. 7 Şubat günü ise devletin Anadolu Ajansı’nın "Teyit Hattı" bu konudaki tweetleri yalanlayan bir haber geçti. Kredi Yurtlar Kurumu’nun yaptığı açıklamaya dayandırılan haberde Antep’te KYK’ye ait ya da özel hiçbir yurdun yıkılmadığı anlatıldı. “Vatandaşlar bazı hesaplar tarafından gerçek dışı haber ve içeriklerle manipüle ediliyor” denildi.



Ancak "Gaziantep Nurdağı ve İslahiye Deprem Gözlem Raporu"nu hazırlayan Çağdaş Hukukçular Derneği, iki ilçede tarikatlara ait 3 özel öğrenci yurdunun ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir yurdun yıkıldığını tespit etti. Yani Kredi Yurtlar Kurumu’nun açıklaması doğru değildi. Anadolu Ajansı’nın teyit hattı da doğru haberi yalanlıyordu. Twitter’da paylaşılan bilgi gerçekti.

ÖĞRENCİLERİN ENKAZDAN SESLERİ GELİYORDU



Antep İslahiye Cevdetpaşa Mahallesi’nde mezarlık yanındaki 5 katlı Fatih Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu yıkılmıştı. Yurt, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği’ne (TÇTYD) yani Süleymancılara aitti. Dıştan bakıldığında eski ve çürük olduğu anlaşılan bu yurt binasının enkazında 5 öğrenci ve bir görevli kaldı. Sadece bir kız öğrenci kurtarılabildi. 4 öğrenci ve bir görevli hayatını kaybetti.

Normal zamanlarda yurtta 30’dan fazla öğrenci kalıyordu. Hepsi çevredeki köylerden geliyor ve İslahiye’deki okullara gidiyorlardı. Sömestr tatili kar yağışı nedeniyle uzatılınca çocukların çoğu köylerine dönmüştü. Ancak köyleri uzak olan 5 kız öğrenci yurtta kalmıştı.



Evlerin bir ve iki katlı olduğu arka mahalledeki en yüksek bina bu tarikat yurduydu. Deprem sırasında yurttaki kız çocuklarının çığlıkları duyulmuştu. Çevredekiler kendilerine gelince enkaza koştular. Kız çocuklarının enkazdan sesi geliyordu. Ancak iş makinesi ve kurtarma ekibi yoktu. Bir tarikat mensubunun getirdiği kepçe ile bazı molozlar kaldırıldı ve bir kız çocuğu ilk gün kurtarıldı. Mahalledekiler iki gün boyunca enkaz altından gelen sesleri duydu ama ne arama kurtarma ekibi ne de vinç geldi. Dördüncü gün 4 çocuk ve bir görevlinin cenazeleri çıkarıldı.



"KONUŞA KONUŞA ÖLDÜLER"

Enkazın yanındaki evlerde yaşayanlar gözyaşları içinde dehşeti anlatıyorlar. Çocukların yardım isteyen seslerinin kulaklarından gitmediğini söylerken ağlıyorlar. Yaşlı bir adam “Konuşa konuşa öldü çocuklar. Hiçbir şey yapamadık” diyor ve devam ediyor:

“Çok kar yağıyordu, çok soğuktu. Yurda gelen çocuklara ben okulların tatil olduğunu, evlerine dönmelerini söyledim. Ama 5 çocuğun köyleri uzaktı, onun için burada kaldılar. Bu yurt Süleymancılara ait. Depremden sonra çocukların aileleri geldi. Çok çaresizdiler. Yurttaki hocalara çok kızıyorlardı.”

Yurt enkazının yanında Süleymancıların yardım çadırı var. Badem bıyıklı müritler, su ve gıda dağıtıyor.

ERKEK ÖĞRENCİ YURDU DA YIKILDI

Aslında bu bina tarikat tarafından 15 yıl erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmış daha sonra kız yurduna çevrilmişti. Erkek öğrenci yurdu ise 300 metre uzaktaki binaya taşındı. İki yurt arasında sadece bir mezarlık var. Kısa bir yürüyüşten sonra bahçe duvarları arkasında bir tepeyi kaplayan devasa moloz yığınları görünüyor. Duvardan İslahiye Özel Şehitlik Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu’nun tabelası sökülmüş. Süleymancıların 5 katlı erkek öğrenci yurdu da büyük bir enkaza dönüşmüş. Burada da enkaz başında tarikatın yardım konteyneri var. Tarikat yurtlarının yıkıldığı alanı terk etmiyor. Mahalleli bu yurdun ilk depremde yana devrildiğini, ikinci depremde tamamen yıkıldığını anlatıyor. Kar tatili olduğu için bu çürük binada ölen olmadı. Tatil olmasa burada 100’e yakın öğrenci barınacaktı.