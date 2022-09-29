Manisa Akhisar’da icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Manisa İl, Akhisar İlçe, 1539 Ada, 1 Parsel, REŞATBEY Mahalle/Köy, - Mevkii, D blok 4. kat 10 nolu bağımsız bölüm. Akhisar ilçesi, Reşatbey Mah., 1539 ada, 1 numaralı parsel, D blok, 4. kat, 10 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz tapuda mesken vasfındadır. Satışa konu taşınmazın konumlandığı parseltapu kayıtlarına göre "Arsa" vasfında olup 11486,00 m2 alana sahiptir. Taşınmazın tamamı satışa konu edilecektir. Belediye sınırları içinde uygulama imar planı dahilinde yapı yüksekliği Hmax:15.50 metre, Emsal değeri E:1,40 yapılaşma şartlarına uygun imar parselidir. Bağımsız bölümün arsa payı 5/625'dir. Satışa konu bağımsız bölüm 3 oda 1 salon mutfak, banyo, tuvalet, balkon ve hol mahallerinden oluşmakta olup 100 m2 kullanım alanına sahiptir. Mesken giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar yağlı boyalı ahşap presli kapıdır.

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