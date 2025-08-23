Manisa Basket Galatasaray'ın genç yıldızını kaptı

Manisa Basket, kadrosunu genç ve gelecek vadeden bir isimle güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray formasıyla bulduğu sürelerde potansiyelini ispatlayan 2005 doğum 1.99'luk guard Altan Çamoğlu ile anlaşmaya vardığını duyuran Manisa Basket, tarafından yapılan paylaşımda, "Basketbola olan tutkusu ve gelişime açık yapısıyla kısa sürede önemli bir potansiyel haline gelen genç oyuncunun, Manisa Basket’te yeni bir sayfa açarak hem bireysel gelişimini sürdürmesi hem de takımımıza önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Altan Çamoğlu’na Manisa Basket ailesine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.