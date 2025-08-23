Manisa Basket Galatasaray'ın genç yıldızını kaptı

Kaynak: Haber Merkezi
Manisa Basket Galatasaray'ın genç yıldızını kaptı

Manisa Basket, Galatasaray'dan genç guard Altan Çamoğlu'nu kadrosuna kattı.

Manisa Basket, kadrosunu genç ve gelecek vadeden bir isimle güçlendirdi.

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray formasıyla bulduğu sürelerde potansiyelini ispatlayan 2005 doğum 1.99'luk guard Altan Çamoğlu ile anlaşmaya vardığını duyuran Manisa Basket, tarafından yapılan paylaşımda, "Basketbola olan tutkusu ve gelişime açık yapısıyla kısa sürede önemli bir potansiyel haline gelen genç oyuncunun, Manisa Basket’te yeni bir sayfa açarak hem bireysel gelişimini sürdürmesi hem de takımımıza önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Altan Çamoğlu’na Manisa Basket ailesine hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz!" ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Esenler Erokspor'dan gol şov
Esenler Erokspor'dan gol şov
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, şehrin gündeminde olan sorunları tekrar gündeme taşıdı
İYİ Parti Ordu İl Başkanı Fatih Titiz, şehrin gündeminde olan sorunları tekrar gündeme taşıdı
Fenerbahçe'de Yusuf Ayçiçek neden kadroda yok?
Fenerbahçe'de Yusuf Ayçiçek neden kadroda yok?
U12 futbol turnuvası başladı!
U12 futbol turnuvası başladı!
AKP'li isim adeta ateş püskürdü! Ağzına geleni söyledi
AKP'li isim adeta ateş püskürdü! Ağzına geleni söyledi