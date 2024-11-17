Manisa Basket, Türk Telekom'a geçit vermedi: 85-80

Düzenleme: Kaynak: DHA
Manisa Basket, Türk Telekom'a geçit vermedi: 85-80

BASKETBOL Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 mağlup eden Manisa Basket, 7'nci haftada ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı.

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'u 85-80 mağlup eden Manisa Basket, 7'nci haftada ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Hafta içinde takımın başına getirilen Litvanyalı Başantrenör Kazys Maksvytis ilk sınavından zaferle ayrılarak alkış topladı. Başkent ekibini ilk iç saha yenilgisini tattıran Manisa temsilcisinde Fransız basketbolcu Hugo Besson, Türk Telekom karşısında 37 sayıyla yıldızlaştı. Litvanyalı Martynas Echodas ise 22 sayı kaydetti. Manisa Basket önümüzdeki hafta Tofaş'ı konuk edecek.

BRODIC THOMAS İLE ANLAŞTI

Manisa Basket, dış transferde ABD'li şutör gard Brodic Thomas ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "27 yaşında, kısa forvet ve şutör guard pozisyonlarında görev yapan Thomas, takımımıza katıldı. Truman State Üniveristesi'nden mezun olan Thomas sırasıyla NBA takımlarından Houston Rockets, Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics takımlarında forma giydi. Geçtiğimiz sezonu Los Angeles Clippers'ın G League takımında geçiren Thomas 11.0 sayı, 3.5 ribaund, 3.1 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarını yakaladı. Manisa Basket ailesine hoş geldin Brodric Thomas" ifadelerine yer verildi.

basket-1.webp

Son Haberler
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
23 yıl önce gazi olduktan sonra kurduğu TSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın kaptanlığını yapıyor
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Tekirdağ’da kaçak tütün ve sigara operasyonu
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Hiçbir sanatçı oynayacağı rolü gerçek hayatta görmeden başarıyla oynayamaz
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir
Mehmet Uçum, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan açılımı’ nedeniyle övdü: Türkiye için ileri derecede sorumluluk alan liderdir