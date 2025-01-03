Manisa Belediyesi'nden yakacak desteği

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa Belediyesi'nden yakacak desteği

Manisa Turgutlu Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yardımlarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak desteğinde bulundu.

Manisa Turgutlu Belediyesi, kış mevsiminde de ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl düzenli olarak yapılan ağaç budama işlemleri ve kötü hava şartları nedeniyle devrilen ağaçlardan elde edilen odunlar, bu yıl da Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesinde hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Turgutlu Belediyesinin öz kaynaklarını verimli bir biçimde kullanarak gerçekleştirdiği yakacak yardımı ile ailelerin hem evleri hem de gönülleri ısınıyor.

Söz konusu bu çalışma neticesinde 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye odun dağıtımı yapılması hedefleniyor.

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yıl da kışın zorlayıcı etkilerinden korunmaları için yaklaşık 2 bin 500 ihtiyaç sahibi ailemize yakacak yardımı yapmayı hedefliyoruz.

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Belediye olarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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