Manisa FK 4 maç sonra kazandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Manisa FK 4 maç sonra kazandı

Deplasmanda Bandırmaspor'u mağlup eden Manisa FK, 4 maç sonra galibiyet özlemini dindirdi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti.

28. dakikada Diony'nin attığı golle öne geçen Manisa FK, 41. dakikada Benrahou ile farkı ikiye çıkardı: 0-2

Bandırmaspor 56. dakikada Atınç Nukan'la farkı bire indirse de, 68. dakikada ağları havalandıran Burak Süleyman skoru 3-1'e getirdi.

İlk golü atan Diony, 72. dakikada bir kez skoru belirledi: 1-4

Bu sonuçla Manisa FK puanını 8'e çıkarırken, Bandırmaspor 8 puanda kaldı.

Manisa FK son galibiyetini 2. haftada Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek almıştı.

Son Haberler
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
TEM yan yolu mermer kapladı! İstanbul trafiği felç oldu
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
UEFA Başkanı'nın eşi İstanbul'da sergi açtı
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
Livakovic gündem olan iddiayı yalanladı: Asla böyle bir şey yapmam!
ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!
ABD'de göçmenlik ofisine silahlı saldırı!
Kayseri’de çalınan köpeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Kayseri’de çalınan köpeğini görünce gözyaşlarına hakim olamadı