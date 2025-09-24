Manisa FK 4 maç sonra kazandı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor, Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti.
28. dakikada Diony'nin attığı golle öne geçen Manisa FK, 41. dakikada Benrahou ile farkı ikiye çıkardı: 0-2
Bandırmaspor 56. dakikada Atınç Nukan'la farkı bire indirse de, 68. dakikada ağları havalandıran Burak Süleyman skoru 3-1'e getirdi.
İlk golü atan Diony, 72. dakikada bir kez skoru belirledi: 1-4
Bu sonuçla Manisa FK puanını 8'e çıkarırken, Bandırmaspor 8 puanda kaldı.
Manisa FK son galibiyetini 2. haftada Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek almıştı.