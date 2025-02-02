Manisa FK ile Fatih Karagümrük yenişemedi

1'inci Lig'in 22'nci haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Süper Lig yarışındaki Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip ilk 20 dakikada 2 farklı öne geçtikten sonra üstünlüğünü koruyamayıp devre arasına beraberlikle girdi. Sakaryaspor galibiyetinin ardından seri yakalama fırsatını tepen Manisa FK ligde bu sonuçla puanını 30, Karagümrük ise 39 yaptı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

8. dakikada Diallo’nun pasıyla topla buluşan Ramirez’in ceza yayının içerisinden sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

12. dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Diallo’nun dar açıdan yaptığı vuruşta top direğe çarparak arka direğe açıldı. Pozisyonu takip eden Umut, önüne düşen meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-0

34. dakikada Doh’un pasıyla topla buluşan Talha’nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

38. dakikada Gray’ın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-2

90+2.dakikada Ramirez, orta saha yakınlarında rakibine yaptığı sert faul sonrası hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyundan ihraç edildi.

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 2 FATİH KARAGÜMRÜK 2

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Abdullah Uğur Sarı, Mehmet Akıncık

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Alperen - Birkan (Dk. 73 Bartu), Hugo, Ensar, Umut (Dk. 83 Fofana), Oktay (Dk. 73 Yusuf), Kerem (Dk. 73 Kazım), Diallo, Ramirez, Kaan, Muhammed Kiprit (Dk. 65 Minchev)

FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan - Talha, Yiğit, Djilobodji, Çağtay, Doh, Atakan, Camacho (Dk. 90+1 Ahmet ), Göktan (Dk. 57 Muhammed Mert), Dovedan (Dk. 46 Serginho), Gray (Dk. 90+1 Baran)

GOLLER: Dk. 8 Ramirez, Dk. 18 Umut (Manisa FK), Dk. 34 Talha, Dk. 38 Doh (Fatih Karagümrük)

SARI KARTLAR: Umut, Diallo (Manisa FK)

KIRMIZI KART: 90+3 Ramirez (Manisa FK)