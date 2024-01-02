Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer

Kaynak: AA
Manisa FK'ye Süper Lig'den transfer
Son olarak Rizespor forması giyen Alberk Koç Manisa FK'ye transfer oldu

TFF 1. Lig’de mücadele eden Manisa FK 26 yaşındaki sol bek Alberk Koç’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Ege temsilcisinden transfere ilişkin yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor forması giye Alberk Koç 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 senelik sözleşmeye imza attı.

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İmza töreni sonrası duygularını paylaşan genç sol bek, "Çok çalışıp takımıma en yüksek katkıyı vermek istiyorum. Takım arkadaşlarımla Manisa FK için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan transferden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Manisa FK Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan ise, "Deneyimi ve enerjisiyle takımımıza güç katacağına inanıyoruz. Kendisini aramızda görmekten dolayı mutluyuz. Hem Alberk hem de Manisa Futbol Kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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