Manisa Kula'da art arda çıkan yangınlar paniğe neden oldu

Kaynak: İHA
Manisa Kula'da art arda çıkan yangınlar paniğe neden oldu

Manisa'nın Kula ilçesinde ardışık olarak Körez, Ayazören ve Kalınharman bölgelerinde çıkan yangınlar kısa süreli paniğe yol açtı.

İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk yangın, saat 13.45'te Körez Mahallesi Yalınlar mevkiinde başladı. Ekipler burada yangına müdahale ederken, Ayazören Mahallesi Hamidiye istikametinde bir ekin tarlasında ikinci yangın çıktı. Ayazören bölgesinde çalışan Kula Belediyesi'ne bağlı bir kepçe, yangına hızla müdahale etti. Körez Mahallesi'ndeki soğutma çalışmaları sürerken, Kalınharman mevkiinde üçüncü yangın meydana geldi.

Yangınlar, Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

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