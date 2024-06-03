Manisa Kula'da art arda çıkan yangınlar paniğe neden oldu

İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

İlk yangın, saat 13.45'te Körez Mahallesi Yalınlar mevkiinde başladı. Ekipler burada yangına müdahale ederken, Ayazören Mahallesi Hamidiye istikametinde bir ekin tarlasında ikinci yangın çıktı. Ayazören bölgesinde çalışan Kula Belediyesi'ne bağlı bir kepçe, yangına hızla müdahale etti. Körez Mahallesi'ndeki soğutma çalışmaları sürerken, Kalınharman mevkiinde üçüncü yangın meydana geldi.

Yangınlar, Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, su tankerleri, orman araçları, belediye iş makineleri ve vatandaşların desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın bölgelerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.