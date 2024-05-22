Manisa merkezli IŞİD operasyonu: 8 tutuklama

Manisa’da emniyet ekiplerince IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 18 Mayıs'ta Manisa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda tüfek, tabanca, dijital materyal ve örgütsel dokümanlara ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, dün yapılan işlemleri sonrasında adliyeye götürüldü.
Gözaltına alınanlardan 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.