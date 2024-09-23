Manisa OSB’deki fabrika inşaatında göçük. 1 işçi öldü

Kaynak: İHA
Manisa OSB’deki fabrika inşaatında göçük. 1 işçi öldü

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 6. kısımda inşaatı süren Akplast Plastik Fabrikasında yaşanan göçükte 1 işçi toprak altında kalarak yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Manisa Organize Sanayi Bölgesinin 6. kısmında Mengü Pekcan Caddesinde yer alan Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.'ye ait inşaatta yaşanan göçükte bir işçi toprak altında kaldı. Olayın yetkililere haber verilmesinin ardından itfaiye, sağlık ve emniyet güçleri sevk edildi.

Fabrika binası ile dış duvar arasında yapılan toprak dolgunun kayması ile göçük altında kalan 46 yaşındaki Erdal Gürbüz isimli işçi Manisa İtfaiyesi ekiplerinin yoğun çalışması sonrası toprak altından cansız bedeni çıkarıldı. Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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