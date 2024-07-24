Manisa Sarıgöl beyaza büründü

Temmuz başı ile birlikte başlayan çalışma sonunda Sarıgöl Ovasındaki binlerce dönümlük yeşil yapraklı üzüm bağları beyaz naylonla kaplandı ve bembeyaz bir görünüme geçti.

Sarıgöl'de 112 bin dekarlık alanda yetiştirilen dünyaca ünlü sultaniye üzüm bağlarının bu yıl yüzde 90'lık bölümünün örtü altına alındığını anlatan Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl Ovasındaki bağlarının örtünmesi işlemi bitirildi. Şimdi üzüm ovası diye bilinen Dindarlı, Dadağlı, Alemşahlı gibi mahallelerde yayla bağcılığı ve Çekirdeksiz Sultaniye bağlarımızda örtü çalışmaları sürüyor. Bağcılar doğa olaylarına karşı üzümlerini aralık ayının sonuna kadar böylelikle korumaya almış oluyor. dedi.

Örtü çalışmaları için oluşturulan ekiplere gündelik erkekler 1000 lira kadınlar 800 artı 50 lira da dayıbaşı ücreti veriliyor.