﻿Manisa Selendi SYDV 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasından yayımlanan ilana göre; Manisa Selendi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal Yardım inceleme görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 25 Ocak 2023 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını doldurmamış olmak,

4. Askerlik görevini yapmış olmak veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikåp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özellikleri taşımak,

8. İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak,

9. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

10. ÖSYM tarafından 2021-2022 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS

P3 puan türünde en az 70 puan almış olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

1. 4 yıllık eğitim veren Yükseköğretim kurumlarının Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olmak,

Not: Adı geçen bölümler haricinde mezun olan adayların başvuruları olması halinde Evrak Teslimi kabul edilmeyecek olup başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

3. En az son 6 (alti) aydır Selendi ilçe merkezi ve mahallelerinde ikamet ediyor olmak,

4. Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (mülakatta başarılı olan adaydan sözleşme öncesi istenecektir)

5. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif şekilde araç kullanıyor olmak,

6. TCK 53. Maddesinde süreler geçmiş olsa dahi herhangi bir suçtan dolayı Adli Sicil Kaydı bulunmamak,

7. Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek veya bu programları kullanabildiğine dair varsa bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

8. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

9. Mülakat sonucunda işe girmeye hak kazanan personelin Güvenlik ve arşiv araştırması yapılacaktır. Olumsuz bir durumla karşılaşılması halinde Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından işe alımı iptal edilecektir.