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Manisa Seltaş 1 işçi alacak

Manisa Seltaş bünyesinde elektrik tesisatçısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:58
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Manisa Seltaş 1 işçi alacak

Manisa Seltaş 1 işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Manisa Seltaş bünyesinde elektrik tesisatçısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

Askerliğini yapmış veya muaf olmak

Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış ve katılmamış olmak

Selendi ilçesinde ikamet ediyor olmak

Sağlık durumu sahada ya da vardiyalı çalışmaya uygun olmak

Meslek liselerinin elektrik tesisatları ve pano montörlüğü bölümünden mezun olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İkametgah belgesi

Diploma

SGK hizmet dökümü

Sabıka kaydı

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