﻿Manisa Seltaş 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Manisa Seltaş bünyesinde elektrik tesisatçısı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak
Askerliğini yapmış veya muaf olmak
Yasa dışı ideolojik amaçlı faaliyetlere anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış ve katılmamış olmak
Selendi ilçesinde ikamet ediyor olmak
Sağlık durumu sahada ya da vardiyalı çalışmaya uygun olmak
Meslek liselerinin elektrik tesisatları ve pano montörlüğü bölümünden mezun olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
İkametgah belgesi
Diploma
SGK hizmet dökümü
Sabıka kaydı
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