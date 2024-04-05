Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Manisa Spil Dağı'nda çürümüş erkek cesedi bulundu
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Spil Dağı'nda bir vadi içerisinde bulunan derede çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

Sarmasık toplamak için dağa çıkan C.Y., tırmandığı vadi içinde cesedi fark etti.

Sadece iskeleti kalan cesedi gören genç, durumu ağabeylerine bildirdi ve ardından jandarmaya haber verildi.

Bölgede geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. AFAD koordinesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, yaklaşık 500 metrelik bir tırmanışın ardından cesede ulaştı.

Kimliği belirlenemeyen çürümüş erkek cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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