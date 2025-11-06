Manisa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın 19'uncusu, 150'den fazla firmanın bin üzerinde markayla katıldığı dev bir buluşmayla açıldı. Son teknoloji tarımsal ürünler ve traktörler, çiftçilerin ilgisini topladı. Traktör satışında Türkiye'nin lider ili Manisa'da, fuarın yıldızları yine bu dev makineler oldu.

TACT Fuarcılık ev sahipliğinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılışa, Vali Vahdettin Özkan, Başkan Besim Dutlulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Sürur Kır, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kurum müdürleri, STK'lar, siyasi temsilciler ve binlerce üretici katıldı.

Açılış konuşmasında TACT Fuarcılık Başkanı Didem Simsaroğlu, "Manisa binlerce yıldır toprağıyla, suyu ve emeğiyle yaşayan bir şehir. Fakat artık tarım yalnızca toprakla değil, bilgiyle ve teknolojiyle yapılmak zorunda. Bu düşüncelerimizi ve ısrarımızı 19 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz. Bu sebeple yıllardır büyüyerek gelişen fuarımızda sadece ürünler değil, aynı zamanda geleceğin tarımı sergileniyor. Bu yıl 150 firma ve bine yakın marka, akıllı sulama sistemlerinden verim izleme sensörlerine, dijital tarım çözümlerinden enerji tasarruflu üretim teknolojilerine kadar pek çok yeniliği tanıtıyor." dedi.

TARIM SAVUNMA SANAYİSİ KADAR ÖNEMLİ

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Verimli topraklarıyla Manisa’mız Türkiye’nin tarımsal üretiminde öncü bir konumdadır. Üzümden zeytine, zeytinden pamuğa kadar pek çok üründe güçlü bir üretim kapasitesine sahibiz. Bu üretim gücümüzü daha ileri taşımak, çiftçimizin emeği modern tarımıyla buluşturmak ve verimliliği arttırmak hepimizin ortak hedefidir. Tarım fuarları işte bu doğrultuda yani makine ve teknolojinin tanıtıldığı, üreticimizin bilgi ile güçlendiği önemli bir buluşma noktasıdır. Tarım geleceğimiz açısından önümüzdeki dönemlerde daha büyük bir önem taşıyacak. Ülkemiz için savunma sanayisi ne kadar önemliyse tarım da o kadar önemlidir." diye konuştu.

MANİSA’DA 400 BİN KİŞİ EKMEĞİNİ TARIMDA KAZANIYOR

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bugün burada ilimizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılık alanındaki gücünü, potansiyelini ve yenilikleri açık vizyonu bir kez daha ortaya koymak üzere bir aradayız. Tarım ve hayvancılık fuarı çiftçilerimizin yeni teknolojilerle tanışmasına bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmasına vesile olacaktır. Fuarlar sadece ürünlerin sergilendiği alanlar değil. Aynı zamanda son en son teknolojilerin tanıtıldığı, yeniliklerin öğrenildiği ve üretici ile tüketici bir araya geldiği bilgi ve ticaret merkezidir. Tarım ve sanayi sektörlerinin birlikte geliştiği nadir illerimizden biri olan Manisa’da Yaklaşık 400 bin vatandaşımız geçimini doğrudan ya da dolaylı olarak tarım ve hayvancılığa sağlamaktadır. Çok geniş bir kesimde bu sektörden ekmeğini kazanmaktadır." ifadelerini kullanarak fuarların çiftçinin gelişimi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

FUARLARI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanlığı Yayım ve Eğitim Daire Başkanı Sürur Kır, "Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi olarak bizler çiftçilerimize, üreticilerimize bilgiyi her ortamda her daim ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu ulaştırmaya çalıştığımız metotlardan bir tanesi de tarım fuarları. Tarım fuarlarında en Son teknoloji, en yeni teknolojiler, üreticilerimizle, çiftçilerimizle buluşuyor. Bu bizim yayın metotlarımızdan bir tanesidir. Bu deneyim alanı yayın metotlarımızdan bir tanesidir. Bu vesileyle fuarları oldukça önemsiyoruz." diyerek bakanlığın fuarlara verdiği değeri dile getirdi.

SU HİKAYESİNİN SONUNA YAKLAŞIYORUZ

Manisa'nın su krizine odaklanan Başkan Besim Dutlulu, "Manisa gerçekten tarım konusunda çok önemli bir şehir ve çok da doğru işler yapan, yıllar boyunca da iyi yönetildiğini düşündüğüm bir şehir ama şunu da söylemeden demeyeceğim. Bir hikayenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu hikaye tarım hikayesi değil ama su hikayesi. Ne yazık ki, dikkat çekmek istediğim konu su ile ilgili çok ciddi sorunlarımız var. Uzun vadeli olarak bu sorunlar artarak çoğalacak. Bununla ilgili biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, başta bakanlığımız olmak üzere, valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza ortak çözümler üretmek istiyoruz. Biz tabii ki Tarım Orman Bakanlığı değiliz. Bir bakanlık nezdinde çözümler üretemeyiz. Ama kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlar yapmamız, Devlet Su İşleriyle çalışmalar yapmamız, tarımsal sulama ile ilgili çalışmalar yapmamız gerekli. Peki biz ne yapıyoruz? Üstümüze düşen olarak ne yapacağız? Biz özellikle 2026 yılındaki tarıma desteklerimiz, çiftçimize desteklerimizin önemli kısmını kapalı sulama sistemlerine ayırıyoruz. Kapalı sulama sistemlerine, damlama sulama sistemlerine destek olacağız. Tarımsal sulama ile ilgili, yağmur suyu hasadı ile ilgili projeler yapacağız. Ayrıca biliyorsunuz ciddi anlamda maliyetler yükselmeye başladığı için de Manisa Büyükşehir Belediyesi Enerji Şirketi üzerinden de çiftçilerimize güneş enerjisi ile ilgili destekler sağlayacağız." diyerek belediyenin tarım desteklerini ve su tasarrufu projelerini anlattı.

TARIM KÜLTÜRÜMÜZÜN TEMELİDİR

Vali Vahdettin Özkan, "Şehrimiz elbette ki bereketin merkezlendiği bir yer. Bu bereketli topraklarıyla Özellikle tarımsal verimliliğin çok iyi olduğu bir şehirde yaşıyoruz. Bunu tabii daha da iyileştiren çiftçilerimizin fedakarlığıdır, girişim ruhudur, tarıma dayalı sanayinin iyileşmesi için sanayicimizin bu konuya katkısıdır, katılımıdır. Dünyayı tanıyan gençlerimizdir. Özellikle bilgi teknolojilerinin bu anlamda çok etkin bir şekilde kullanılmasının verdiği fırsatlardır. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman şehrimizin tarımsal hasılaya dayalı gelişim serüvenini çok daha yüksek bir ivmeye hep beraber kazandırmış olacağız. Bizim çiftçi deyip geçmemek lazım, tarımsal faaliyet deyip geçmemek lazım. Gerçekten tarım tabiri caizse kültürümüzün, geleneğimizin, ananemizin temelidir." diyerek tarımın kültürel değerini öne çıkardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuar açıldı. Protokol üyeleri stantları gezerek üreticilere başarılar diledi. Fuar, 9 Kasım Pazar saat 19.00'a kadar açık kalacak.